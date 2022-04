Pericolo di crolli, chiusa alla viabilità calle di Dorsoduro.

Il pericolo è rappresentato dallo stato di un edificio che si trova all’anagrafico 505 del sestiere di Dorsoduro.

Qui sotto la comunicazione integrale appena diffusa.

Polizia locale:

chiusura temporanea alla viabilità pedonale in parte di calle del Forno a Dorsoduro.

La Polizia locale di Venezia comunica che, a seguito di un sopralluogo con i Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 aprile, è stato necessario chiudere alla viabilità pedonale parte di calle del Forno a Dorsoduro a causa di un edificio che minaccia rovina, situato al civico 505.

La struttura, si rileva, causa pericolo potenziale sia per la circolazione delle persone che agli edifici prospicienti.

Si proseguirà con la chiusura fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.