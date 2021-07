E’ pensionato, ma ha un arsenale di armi in casa: denunciato a Mira

I Carabinieri della Tenenza di Mira hanno denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi, omessa denuncia e violazioni sui controlli, un cittadino italiano: F.F., pensionato.

L’uomo, che detiene regolarmente una serie di fucili e pistole con relative munizioni, aveva creato un piccolo arsenale abusivo, arrivando a costruire addirittura un silenziatore artigianale per la pistola, ben sapendo che non solo è vietatissimo detenere silenziatori, ma ancor più grave è costruirne uno in casa.

Fuori norma erano anche più di mille munizioni non denunciate, cinque caricatori extra una baionetta e ben tre silenziatori. Evidentemente la passione per le armi aveva fatto passare il segno all’uomo.

Dopo le attività di accertamento presso l’abitazione il soggetto è stato condotto in caserma e, al termine delle operazioni di rito, denunciato in stato di libertà per le ipotesi previste dalla normativa di settore e dal T.U.L.P.S., che dispone – per questi casi – anche il ritiro cautelativo delle armi regolarmente detenute, corredato dalla proposta di revoca della licenza.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Mestre sono poi proseguiti negli ultimi giorni.

Diversi soggetti denunciati per reati connessi agli stupefacenti oltre a due signore italiane, B.I. classe 1969 e M.C. classe 1973, sorprese, in due occasioni distinte, all’interno dei supermercati di Scorzé e Mestre per aver asportato generi alimentari tentando di passare le casse senza pagare.

le due sono state individuate e denunciate per furto.

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a controllo numerosi esercizi commerciali nel territorio, sono state identificate più di cento persone e controllati 61 veicoli.

I servizi di prevenzione e di contrasto ai reati sul territorio proseguiranno nei prossimi giorni in tutto il comprensorio mestrino, anche in corrispondenza del maggiore movimento di persone sul territorio connesso al fine settimana estivo.