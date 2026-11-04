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Caso Garlasco: Stasi e la procura generale spingono per la revisione, Pavia chiede processo per l’ex fidanzato

Caso Garlasco: Stasi e la procura generale richiedono la revisione del procedimento. La procura di Pavia chiede il processo per Andrea Sempio, ex fidanzato di Chiara Poggi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Stasi ha annunciato l’avvicinarsi di una richiesta di revisione del caso Garlasco, avanzata da lui stesso insieme alla procura generale. La notizia arriva mentre sullo stesso filone giudiziario si registrano sviluppi paralleli.

La procura di Pavia ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, indicato come l’ex fidanzato di Chiara Poggi. La richiesta di processo è stata formalizzata dagli inquirenti che hanno seguito le indagini nel capoluogo lombardo.

Parallelamente, Andrea Sempio e i suoi legali stanno predisponendo un’istanza per ottenere la riscrittura della ricostruzione del delitto. L’azione difensiva punta a rimettere in discussione aspetti centrali dell’accaduto.

I fatti sono stati riportati il 3 novembre 2026. L’articolo che ha reso note queste informazioni è a firma di Carmine R. Guarino.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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