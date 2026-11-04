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Leggi e impeachment: il congresso del presidente Mr. Veto si gioca tra Casa Bianca e Campidoglio

Casa Bianca e Campidoglio distano due miglia: in quello spazio si gioca la battaglia istituzionale del Congresso del presidente Mr. Veto. 3 novembre 2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A poche miglia l’una dall’altra, Casa Bianca e Campidoglio delimitano il teatro della partita politica che animerà il prossimo Congresso. È lì, entro un raggio di appena due miglia, che si concentreranno le tensioni tra gli organi della Repubblica, con al centro leggi e procedure di impeachment.

Il presidente soprannominato Mr. Veto si troverà a confrontarsi con un Parlamento che dovrà decidere su provvedimenti legislativi cruciali e sulla possibilità di avviare azioni di responsabilità politica. La vicinanza fisica tra le istituzioni accentua la posta in gioco: la distanza geografica non attenua le divisioni sui poteri dello Stato.

La contesa assumerà forma nelle decisioni quotidiane del Congresso, dove la discussione parlamentare e le procedure previste dalla Costituzione determineranno l’equilibrio tra esecutivo e legislativo. L’esito di questa fase avrà ripercussioni dirette sull’azione di governo e sulla stabilità istituzionale.

Data e ora dell’articolo originale: 3 novembre 2026, 20:04.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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