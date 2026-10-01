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Polizia di Stato e Ferrotramviaria siglano intesa quadriennale per la sicurezza sui treni

A Roma è stata firmata una convenzione quadriennale tra Polizia di Stato e Ferrotramviaria per potenziare tecnologia, vigilanza a bordo e scambio informativo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Roma è stata firmata una convenzione della durata di quattro anni tra il Ministero dell’Interno e Ferrotramviaria S.p.A. con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza di viaggiatori e personale ferroviario.

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Scopri come fare

L’intesa è stata sottoscritta presso la Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria e dei Reparti speciali della Polizia di Stato dal direttore centrale Renato Cortese e dal presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria S.p.A., Giuseppe Pavoncelli.

Il protocollo punta a combinare tecnologie, azioni di prevenzione e una collaborazione operativa più stretta. Tra i punti previsti ci sono il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, lo scambio tempestivo di informazioni e la promozione di iniziative formative rivolte agli operatori dell’azienda ferroviaria.

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L’accordo prevede inoltre l’attivazione di servizi specialistici di vigilanza a bordo dei treni, con l’intento di aumentare la tutela e la fiducia sia dei passeggeri sia del personale che lavora sulla rete.

Per Ferrotramviaria l’intesa assume particolare rilievo: l’azienda gestisce in Puglia una rete di circa 83 chilometri, con 148 treni al giorno e oltre 13.000 passeggeri trasportati quotidianamente.

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L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle strategie di collaborazione tra il dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli operatori del trasporto ferroviario, con l’obiettivo di consolidare i livelli di sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni sul territorio nazionale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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