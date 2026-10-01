Polizia di Stato e Ferrotramviaria siglano intesa quadriennale per la sicurezza sui treni

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

A Roma è stata firmata una convenzione della durata di quattro anni tra il Ministero dell’Interno e Ferrotramviaria S.p.A. con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza di viaggiatori e personale ferroviario.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

L’intesa è stata sottoscritta presso la Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria e dei Reparti speciali della Polizia di Stato dal direttore centrale Renato Cortese e dal presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria S.p.A., Giuseppe Pavoncelli.

Il protocollo punta a combinare tecnologie, azioni di prevenzione e una collaborazione operativa più stretta. Tra i punti previsti ci sono il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, lo scambio tempestivo di informazioni e la promozione di iniziative formative rivolte agli operatori dell’azienda ferroviaria.

L’accordo prevede inoltre l’attivazione di servizi specialistici di vigilanza a bordo dei treni, con l’intento di aumentare la tutela e la fiducia sia dei passeggeri sia del personale che lavora sulla rete.

Per Ferrotramviaria l’intesa assume particolare rilievo: l’azienda gestisce in Puglia una rete di circa 83 chilometri, con 148 treni al giorno e oltre 13.000 passeggeri trasportati quotidianamente.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle strategie di collaborazione tra il dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli operatori del trasporto ferroviario, con l’obiettivo di consolidare i livelli di sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni sul territorio nazionale.