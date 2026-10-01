Starship raggiunge l’orbita terrestre nel primo volo, tappa per Luna e Marte

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Il 28 settembre 2026 Starship ha compiuto con successo il suo primo volo in orbita terrestre, segnando una tappa fondamentale nel programma pensato come test per missioni verso la Luna e Marte.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
Il lancio ha portato il razzo, descritto come il più potente mai costruito e alto quanto un edificio di 40 piani, a raggiungere l’orbita terrestre per la prima volta.
Durante la missione si è verificato un problema a un motore, circostanza che ha suscitato preoccupazione. Nonostante l’anomalia, la società costruttrice, SpaceX di Musk, ha ritenuto raggiungibile l’obiettivo fissato a 275 chilometri di altitudine.
L’evento rappresenta un passo significativo nel programma di prova di Starship, concepito per supportare future missioni lunari e marziane.
Marco Valerio Lo Prete