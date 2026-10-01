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Starship raggiunge l’orbita terrestre nel primo volo, tappa per Luna e Marte

Il 28/09/2026 Starship di SpaceX ha completato il primo volo in orbita raggiungendo 275 km; un motore ha avuto problemi. Il razzo è alto come 40 piani.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 28 settembre 2026 Starship ha compiuto con successo il suo primo volo in orbita terrestre, segnando una tappa fondamentale nel programma pensato come test per missioni verso la Luna e Marte.

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Il lancio ha portato il razzo, descritto come il più potente mai costruito e alto quanto un edificio di 40 piani, a raggiungere l’orbita terrestre per la prima volta.

Durante la missione si è verificato un problema a un motore, circostanza che ha suscitato preoccupazione. Nonostante l’anomalia, la società costruttrice, SpaceX di Musk, ha ritenuto raggiungibile l’obiettivo fissato a 275 chilometri di altitudine.

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L’evento rappresenta un passo significativo nel programma di prova di Starship, concepito per supportare future missioni lunari e marziane.

Marco Valerio Lo Prete

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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