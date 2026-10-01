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Kayode segna al debutto con l’Italia: il difensore del Brentford protagonista in Nations League

Michael Kayode, difensore del Brentford, ha segnato al debutto con la maglia azzurra nella UEFA Nations League il 28/09/2026. Un esordio indimenticabile.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Michael Kayode ha firmato un esordio da ricordare con la maglia azzurra. Il difensore del Brentford ha segnato nella sua prima partita con la nazionale italiana, nella gara valida per la UEFA Nations League.

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L’evento è avvenuto il 28 settembre 2026, data in cui Kayode ha ottenuto la prima presenza e ha subito trovato il gol, segnalandosi tra i protagonisti della serata.

La rete del difensore del Brentford ha acceso l’esordio in azzurro, consegnando a Kayode una prima partita che la cronaca definirà indimenticabile.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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