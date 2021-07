Papa Francesco in ospedale per un intervento. Ultima ora

Papa Francesco alle 12 e qualche minuto di oggi ha terminato l’Angelus con la consueta frase “Non dimenticatevi di pregare per me”, ma nessuno poteva immaginare che Francesco oggi ne avrebbe avuto un po’ più di bisogno.

Poco dopo le 15.00 l’auto di papa Francesco, come di consueto senza particolari segni di riconoscimento, ha lasciato il Pontefice all’ingresso della struttura ospedaliera del Gemelli.

Con lui solo un ridottissimo seguito: soltanto l’autista e uno stretto collaboratore.

In quel momento, nessuno dei normali degenti del Gemelli si è accorto di qualcosa di particolare che stesse accadendo.

Nessuno neanche della gran parte del personale del policlinico universitario – se non i medici direttamente coinvolti – era a conoscenza dell’intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto il Papa.

Papa Francesco è entrato per una degenza al Gemelli, dove è tutto pronto per un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Francesco è stato sistemato al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato i ricoveri papali, come quelli di Giovanni Paolo II. (ANSA)

La stenosi diverticolare sintomatica del colon e’ il risultato di una serie di infezioni successive ad uno stato patologico, normalmente non grave ma che può avere livelli diversi di gravità, dell’intestino.

Si tratta comunque di un intervento delicato, secondo gli esperti, che si fa solo in caso di reale necessità, soprattutto fra gli anziani.

La stenosi per la quale Papa Francesco e’ stato ricoverato per l’intervento programmato al Gemelli, è solo una delle complicanze dei diverticoli che sono normalmente benigni e frequenti con il crescere dell’eta’: 50% fra i 50enni, 70% fra i 70enni e così via.

I diverticoli possono definirsi erniazioni a forma di piccoli sacchi che interessano la mucosa e la sottomucosa della parete dell’intestino e che si localizzano più frequentemente nel colon sinistro ed in particolare nel colon sigmoideo, spiega il sito della Siccr (la societa’ italiana della chirurgia colo-rettale).

Pochi minuti fa la conferma: è stato deciso che l’intervento chirurgico di papa Francesco al Gemelli, programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, venga eseguito oggi stesso. Ciò è stato appena precisato dalla Sala stampa vaticana.