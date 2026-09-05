Panico a bordo sul volo Lampedusa-Palermo per un piccolo colubro dal cappuccio

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04/09/2026 — Paura e confusione a bordo del volo Lampedusa‑Palermo quando, nelle fasi finali del viaggio, alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio hanno segnalato la presenza di un rettile.
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Si trattava di un piccolo colubro dal cappuccio, specie segnalata tra la fauna dell’isola delle Pelagie e diffusa soprattutto in Nord Africa e in Israele. L’animale è risultato essere innocuo per l’uomo.
All’atterraggio a Palermo la presenza del serpente è stata presa in carico dai carabinieri. Il rettile è stato recuperato e messo in sicurezza; secondo le ricostruzioni è sano e salvo.