Panettone Day 2026: trionfano Botti e Bertolini, debutta la categoria salata

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La nuova edizione di Panettone Day ha incoronato i migliori lievitati artigianali d’Italia: sul podio del Tradizionale è salito Alessandro Botti, mentre il premio per il Panettone Creativo Dolce è andato a Francesco Bertolini, pasticcere di Cologna Veneta. La manifestazione si è svolta ieri con la giuria al lavoro in seduta anonima.



La finale si è tenuta presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. A guidare le valutazioni è stato il Maestro Gino Fabbri, affiancato da Marco Pedron, Paolo Pompetti e da Arianna Verucci, vincitrice dell’edizione precedente. I lievitati sono stati giudicati su criteri tecnici come alveolatura, cottura, profumo e gusto, oltre a elementi specifici delle singole categorie.

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Panettone Day nasce dalla collaborazione tra Braims, marchio di CSM Ingredients, e Novacart, che quest’anno festeggia i cento anni dalla fondazione. L’evento è considerato tra i più longevi e autorevoli per il panettone artigianale e quest’anno ha visto anche il coinvolgimento di marchi del settore come Waldkorn®, ArteFrutta, Creami e La Preferita.



La giuria ha assegnato il titolo di Miglior Panettone Tradizionale ad Alessandro Botti, de La Palma 1914 di Palazzago (BG). Al secondo posto si è classificata Michela Giovanelli della Pasticceria Alessia di Bonate Sotto (BG), seguita da Edoardo Foglieni di Daele Banqueting di Quattro Castella (RE). Completano la top five Tiziana Caruso del Bar Pasticceria Caruso di Scauri (LT) e Andrea Songia della Pasticceria Fumagalli Albese con Cassano (MB).



Nella categoria Panettone Creativo Dolce il vincitore è Francesco Bertolini della Casa del Dolce Bertolini & Figli di Cologna Veneta (VR). Il premio per il Panettone al Cioccolato è stato assegnato a Magda Fasciglione della Pasticceria Asselle di Bra (CN). Per i Cereali Antichi Waldkorn® ha vinto Francesco Paolella della Pasticceria Bar Big di Telese Terme (BN).



Novità di quest’anno è la categoria Panettone Creativo Salato, pensata per intercettare nuove occasioni di consumo del grande lievitato, dall’aperitivo alle proposte gourmet. Primo classificato in questa sezione è Antonio Giannotti di Perrotta di Montella (AV).



Secondo il presidente di giuria, l’edizione ha offerto interpretazioni di alto livello, frutto di tecnica, dedizione e attenzione alla qualità. La nuova categoria salata, ha osservato, è una risposta alle trasformazioni dei gusti dei consumatori e dimostra la capacità del panettone di rinnovarsi pur restando legato alla tradizione.



Da parte di CSM Ingredients, realtà attiva nello sviluppo di ingredienti e soluzioni per il settore alimentare, l’evento è stato descritto come un’opportunità per osservare l’evoluzione del prodotto e mettere in luce l’importanza dell’innovazione e della ricerca nel supportare i professionisti della pasticceria.



I finalisti che si sono confrontati nella giornata di ieri avevano superato una prima selezione svolta a luglio. Le valutazioni sono state condotte in anonimato per garantire imparzialità e attenzione esclusiva alla qualità dei prodotti presentati.



Per chi vorrà assaggiare le creazioni in concorso, dal 7 ottobre al 1° novembre tornerà a Milano il Temporary Store dedicato a Panettone Day. Situato in Corso Garibaldi 50 (angolo Via Palermo 21), lo spazio sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 e metterà in vendita i panettoni realizzati dai finalisti, oltre a ospitare eventi a tema sul grande lievitato artigianale.



L’ingresso agli appuntamenti del Temporary Store sarà libero e gratuito; il calendario degli eventi e tutte le informazioni verranno pubblicate sui profili ufficiali Facebook e Instagram di Panettone Day e rilanciate dagli sponsor dell’iniziativa.