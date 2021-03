Pallacanestro Mirano sospende allenamenti

[Riceviamo e pubblichiamo]

Comunicato della società.

L’Asd Pallacanestro Mirano, a seguito dei casi di positività accertati dalla Virtus Intech Imola prima

dell’incontro disputato sabato sera contro la nostra società e dei successivi casi in via di definizione in queste ore, comunica di aver SOSPESO IN VIA PRECAUZIONALE GLI ALLENAMENTI DELLA SQUADRA DI C GOLD.

Tutti gli atleti e lo staff sono già stati sottoposti nella giornata di lunedì a un primo test rapido

che ha dato ESITO NEGATIVO PER TUTTI I COMPONENTI. I tesserati saranno nuovamente sottoposti a test rapido nella giornata di giovedì 18 marzo per valutare l’eventuale insorgere di casi di positività. A tal motivo, l’Asd Pallacanestro Mirano ha già preso contatti con la società Ferrara Basket 2018 per concertare lo spostamento della gara in programma Sabato 20 marzo sul campo emiliano.