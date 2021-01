Ospedale Civile: dimessa dal pronto soccorso va a casa a piedi e muore

Ospedale Civile di Civile ancora nelle prime pagine oggi.

Una donna, visitata e dimessa dal pronto soccorso, è tornata a casa (con grande fatica) camminando sulle sue gambe ma dopo poche ore è spirata.

F.C., signora di 52 anni residente a Lido, mercoledì sera era stata portata al SS. Giovanni e Paolo perché era stata colta da un malore:

mentre era in doccia aveva perso i sensi ed era stata trovata così distesa in bagno.

Immediati i soccorsi, prima con il trasporto al PPI, Punto di Primo Soccorso dell’isola, poi con il trasferimento in idroambulanza, al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Venezia.

Qui vengono fatti tutti i controlli medici che terminano con una dimissione verso l’una e mezza di notte.

F.C. però non usufruirà del beneficio del trasporto in ambulanza così

si deve arrangiare come può. Secondo una ricostruzione, con grande fatica, raggiunge a piedi San Zaccaria dove si imbarca in un vaporetto e raggiunge S.Maria Elisabetta dove prende un autobus a notte inoltrata, in pigiama, ciabatte e con quel freddo.

Neanche il tempo, si fa per dire, di raccontare nelle ore seguenti l’infelice esperienza ai congiunti: purtroppo F.C. viene colta da un nuovo malore.

A 24 ore dal primo episodio,

il secondo risulterà però purtroppo fatale.

I parenti stanno ora valutando un esposto contro l’Ulss 3 Serenissima.