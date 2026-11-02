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Wolff: «Noi abbiamo creduto in Kimi fin da ragazzo», e lo prese a 12 anni

Toto Wolff, team principal della Mercedes, racconta di aver scoperto Kimi Antonelli a 12 anni e di averlo ingaggiato quando era ancora un bambino. Intervista a Repubblica.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Toto Wolff, team principal della Mercedes, ripercorre il rapporto con Kimi Antonelli e il ruolo del suo team nella crescita del giovane pilota. In un’intervista pubblicata su Repubblica, Wolff ha confermato di aver notato Antonelli quando aveva 12 anni e di averlo poi ingaggiato ancora da bambino.

Secondo Wolff, la fiducia della Mercedes nel talento del ragazzo è stata determinante. Ha riassunto questo approccio con una frase netta: «Abbiamo creduto in Kimi da bambino, in Ferrari avrebbero avuto dubbi».

L’intervista, firmata dall’inviata Alessandra Retico, è disponibile sulla versione del quotidiano riservata agli abbonati premium e porta la data del 2 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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