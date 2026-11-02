Midterm: alla vigilia il dubbio su Trump, cosa succede se il presidente perde

Alla vigilia del voto di midterm si diffonde un interrogativo centrale: cosa succede se il presidente degli Stati Uniti non riesce a ottenere la vittoria? È questa la domanda che attraversa il dibattito politico mentre gli elettori si preparano al voto.

Il pezzo è a firma di Paolo Gentiloni e risale al 2 novembre 2026. L’articolo, della durata stimata di tre minuti di lettura, segnala come la questione stia circolando con forza negli ambienti politici e mediatici in vista del midterm.

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