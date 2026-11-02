La stagione di Kimi Antonelli: dalla prima vittoria in Cina al capolavoro a Monza

Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo di Formula 1. La sua stagione è stata una progressione costante di risultati che, partita con la prima affermazione in Cina, ha trovato il suo compimento nello spettacolare successo a Monza.

Lungo l’anno le singole gare hanno segnato tappe successive di una crescita costante. La prima vittoria in Cina ha rappresentato il momento di svolta che ha avviato la cavalcata verso il titolo.

Nei mesi successivi Antonelli ha mantenuto ritmo e rendimento sufficienti a consolidare la leadership nella classifica iridata. Ogni risultato utile ha contribuito a costruire un vantaggio che ha poi trovato conferma nella prova italiana.

A Monza, definita un vero capolavoro, Antonelli ha confermato sul circuito di casa la maturità mostrata nell’arco della stagione, chiudendo così una corsa che lo ha portato al titolo mondiale.

L’analisi dettagliata delle singole tappe e delle scelte che hanno accompagnato questa impresa è stata raccolta in un reportage che ripercorre la cavalcata trionfale del pilota.

(Fonte dell’articolo originale: Giuseppe Antonio Perrelli, Repubblica, 2 novembre 2026, aggiornato alle 10:32)