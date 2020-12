Ordinanza regionale di Natale: dalle 11 del mattino non si consuma più in piedi nei bar

I positivi al Covid in Veneto sono 4197, caricati nelle ultime 24 ore, incidenza al 7.27% sui circa 60 mila tamponi quotidiani, molecolari e rapidi, effettuati; 3222 i ricoveri: 357 sono le terapie intensive, come ai massimi di marzo 2020. «Inutile calcolare le ondate pandemiche, il Covid si attenuerà con l’arrivo della bella stagione», dice il presidente del Veneto Luca Zaia, aggiornando il quadro del virus in regione.

Il vaccino





Il vaccino anti Covid: il 29 dicembre dovrebbe essere disponibile il Pfizer, ai primi di gennaio, verso il 10, il vaccino Moderna e poi l’AstraZeneca. «Speriamo per primavera 2021 di essere a buon punto con la vaccinazione – continua Zaia – Abbiamo le curve con una timida flessione e l’Rt in abbassamento, domani lo confermerà il Comitato tecnico scientifico nazionale. Rimane il tema dell’assembramento, ma anche più semplicemente l’incontro dei parenti non conviventi in vista del Natale, «con la mascherina – ribadisce Zaia – dobbiamo affrontare una pandemia globale».

L’ordinanza, punti salienti

Tra i punti salienti della nuova ordinanza regionale di Natale, che segue quasi totalmente il Dpcm, nei negozi, da venerdì a mezzanotte, entra un cliente alla volta in Veneto, per le superfici fino ai 40 metri quadri, mentre per gli esercizi sopra i 40 metri quadri, entra un cliente ogni 20 di superficie lorda di vendita. Mercati: dove possibile, i gestori metteranno un ingresso e un’uscita separati con un nastro o una catenella dinnanzi al banco. Per evitare gli assembramenti nei locali pubblici, dalle 11 del mattino non si consuma più in piedi ma solo da seduti, e dopo aver consumato c’è l’obbligo di rimettere subito la mascherina. Chiusura ovviamente alle 18 come da Dpcm. Nei supermercati gli over 65 avranno la fascia dedicata spostata dalle 8 alle 10, alle 10-12. L’ordinanza resta in vigore fino a metà gennaio.

Antonella Gasparini