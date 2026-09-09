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Anzio‑Nettuno: 5 poliziotti arrestati per traffico di stupefacenti e accesso abusivo ai sistemi

Cinque agenti del commissariato Anzio‑Nettuno in custodia cautelare per accuse tra cui favoreggiamento del traffico di cocaina, peculato, falso e accesso abusivo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin
Auto della polizia intervengono sul luogo del fatto

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Cinque appartenenti alla Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Anzio‑Nettuno sono stati posti in custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

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L’ordinanza di custodia è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma.

Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione per il traffico di stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia.

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Secondo gli atti d’indagine, gli agenti avrebbero favorito traffici di cocaina e avrebbero sottratto denaro a persone arrestate.

Le condotte contestate includono azioni sia attive sia omissive e una gestione ritenuta illecita di alcune fonti confidenziali, che avrebbero concorso in vari episodi legati alla cessione di sostanze stupefacenti.

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Le indagini della DDA sono state delegate alla Sezione investigativa dello Sco (Sisco), con il supporto della Squadra mobile della Capitale. Gli accertamenti si riferiscono a presunte attività illecite avvenute tra il 2024 e il 2025.

L’inchiesta è nata nel contesto di un procedimento più ampio rivolto a un sodalizio dedito al traffico di droga attivo tra Anzio e Nettuno, composto da cittadini italiani e albanesi, perseguito separatamente dalle attuali misure.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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