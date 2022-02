Casi di Omicron2 in Veneto, uno a Venezia. E’ più contagiosa ma meno grave

Veneto identifica i primi casi di variante Omicron2 ma non è un vero e proprio allarme dato che la nuova variante si trasmetterebbe con più facilità ma con effetti meno gravi per la persona contagiata.

E’ l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (nella foto) ad identificare per la prima volta in Veneto la variante “Omicron 2”. I sequenziamenti sono relativi all’ultima sorveglianza sui campioni positivi Covid-19 notificati il 31 gennaio.

La variante sta aumentando di frequenza in molti Paesi europei ed è diventato il lineage dominante in Danimarca.

In Italia è stato riportato nel mese di gennaio in quattordici diverse regioni e sembra essere associato ad un aumento della trasmissibilità nei soggetti non vaccinati.

La circolazione del Covid continua nella regione il suo lento ma progressivo percorso in discesa con 7.903 casi nelle ultime 24 ore, dati che portano il totale dei positivi a 1.243.172. Il bollettino del Veneto segnala 39 vittime, per un totale di decessi pari a 13.453. A incoraggiare è soprattutto il crollo dei dati sugli attuali positivi, che sono 144.098, 11.906 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Flettono notevolmente anche per i ricoveri in area medica, che sono 1.696 (-49), mentre è stabile (156, +1) il dato sulle terapie intensive. Quanto alla somministrazione dei vaccini, rallenta ulteriormente la marcia delle prime dosi, con solo 813 somministrazioni su un totale anch’esso molto basso, di 14.452. La maggior parte delle iniezioni, è ancora dovuta alle terze dosi, 10.705.

Della popolazione vaccinabile ‘over 12’, l’89% ha ricevuto una dose, l’87,5% ha completato il ciclo con il richiamo, mentre il 66,7% ha il booster.

Per la fascia pediatrica 5-11 anni, il 32,1% ha ricevuto una dose e il 25,1% il richiamo.

I ricercatori hanno ottenuto il genoma completo di 245 campioni inviati da 13 diversi laboratori distribuiti in Veneto.

Il 98,8% (242/245) dei campioni analizzati appartiene alla variante Omicron, mentre il rimanente 1,2% (3/245) appartiene alla variante Delta.

All’interno della variante Omicron si distinguono quattro diversi lineage BA.1, BA.1.1, BA.2 e BA.3.

In Veneto circolano tre di questi quattro lineages: BA.1 (48,8%), BA.1.1 (47,9%) e BA.2 (3,3%).

Il lineage BA.2 di Omicron è stato identificato per la prima volta in Veneto nel corso di questa sorveglianza in 8 campioni provenienti dalle province di Padova (1), Verona (2), Belluno (2), Venezia (1) e Rovigo (2).

Non ci sono ancora chiare evidenze scientifiche sulle caratteristiche di questa sottovariante della Omicron. Sulla base di un recente studio condotto in Danimarca, BA.2 sembra essere associato ad un aumento della trasmissibilità nei soggetti non vaccinati rispetto a BA.1, mentre questo aumento non è stato osservato per i soggetti vaccinati.

Ulteriori studi saranno necessari per comprendere meglio le sue caratteristiche e determinare l’efficacia dei vaccini verso BA.2.

Omicron2, intanto, è stata scoperta anche in Puglia con 8 casi.

Oltre ai primi due casi riscontrati il 31 gennaio, uno a Bari e uno a Brindisi, ne sono stati accertati altri 6 nella sola provincia di Bari tra il 25 e il 31 gennaio. Secondo gli esperti la variante starebbe circolando già in tutto il territorio regionale, ma senza destare particolare preoccupazione.