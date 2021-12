Omicron è arrivato in Veneto, il primo caso ufficiale. Zaia: “Massima allerta”

Omicron è arrivato in Veneto, data la notizia del primo contagio ufficiale. Il fatto è stato confermato dalla Regione del Veneto che informa come il primo caso della variante Omicron del Covid 19 sia stata sequenziato per la prima volta in Veneto nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie – IZS.

A dare la notizia è stato direttamente il Presidente della Regione, Luca Zaia, venerdì sera.

“Siamo in massima allerta su tutto il fronte – sottolinea Zaia – e questa novità, non bella ma attesa, dimostra che la rete dei controlli, dei tamponi e delle sequenziazioni funziona efficacemente. Stiamo esprimendo il massimo sforzo – aggiunge il Presidente – con una media giornaliera di circa centomila tamponi e con un sistema di sequenziazione efficiente come quello dell’Izs. Continueremo con questo sforzo di controllo e prevenzione che è stato, è, e sarà fondamentale”.

Il primo caso di variante Omicron in Veneto riguarda una persona di sesso maschile, residente nel vicentino, rientrata da un viaggio di lavoro in Sudafrica.

Il paziente, che risulta vaccinato, è risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne ha fatto un secondo, che ha dato esito positivo, evidenziando la variante Omicron al termine della sequenziazione.

L’uomo è al momento paucisintomatico , in quarantena a casa con la moglie e due figli.

Di loro sono positivi la moglie e uno dei due figli, anch’essi risultati positivi al tampone e paucisintomatici.

Per loro la sequenziazione è ancora in corso.

La notizia arriva in un momento in cui il Veneto è già in massima allerta per la continua salita quotidiana dei nuovi contagi.

Proprio venerdì la nostra regione è tornata sopra 3.000 contagi in un giorno, non succedeva da gennaio.

Nelle ultime 24 ore sono state 3.116 le persone risultate positive ai tamponi in Veneto, con una incidenza sul totale dei test del 3,18%.

Si sono contati anche 9 decessi, che portano il totale delle vittime a 11.992.

Quello degli infetti si aggiorna invece a 525.803.

I soggetti attualmente positivi sono 35.705 (+1.877).

Invece la situazione ospedaliera venerdì mostrava: malati Covid ricoverati 664 (+25), di cui 549 (+15) nei reparti medici, e 115 (+10) in terapia intensiva.

L’attuale situazione ha anche conseguenze materiali, ovviamente. E’ proprio di ieri sera la decisione di una nostra Ulss di vietare le visite in tutti gli ospedali, nonostante la consapevolezza di tutto ciò che essa comporta per i malati.