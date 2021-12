Zaia: “In Veneto devono vaccinarsi 3.521 persone che ne hanno l’obbligo”

“Per le categorie per le quali da oggi è fatto obbligo della vaccinazione, come le forze di Polizia e il mondo della scuola, pari a 3.521 persone, da oggi viene attivato l’accesso diretto ai centri vaccinali”.

Lo ha annunciato il Presidente del Veneto Luca Zaia.

“Qualora decidessero di vaccinarsi – ha spiegato – non si dovranno prenotare”.

Il Governatore ha poi parlato “delle buone performance in campo vaccinale” anche per le categorie professionali per cui da oggi scatta l’obbligo.

Il percorso vaccinale, ha elencato, è stato intrapreso in Veneto dal 92.60% dei Carabinieri, dal 93,20 % dei Finanzieri, dall’86,80% del personale carcerario, dal 90,20% dei Poliziotti, dal 90,60 dei Poliziotti penitenziari, dall’ 85,10% dei Vigili del fuoco, dal 98,31% del personale scolastico.

“Come ho detto mancano all’appello 3.521 persone – ha concluso – che non sono una enormità e che se decidessero di fare un accesso rapido da questo istante a stasera sarebbero tutte vaccinate perché sono l’8% della nostra capacità vaccinale media quotidiana”.