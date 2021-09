Inaugurato il nuovo negozio Fielmann in Piazza Ferretto, a Mestre.

All’inaugurazione era presente l’Assessore Costalonga del Comune di Venezia.

“E’ con grande soddisfazione che promuovo l’apertura di questo negozio Fielmann in Piazza Ferretto, azienda leader nel settore eyewear, con 850 punti vendita in tutta Europa, in quanto oltre a rappresentare un segnale importante e positivo per la nostra realtà è anche un’azienda che supporta le realtà locali a livello sociale e con operazioni green (come il sostenere piattaforme web per la piantumazione degli alberi a distanza)” le parole dell’assessore.

“I negozi di Piazza Ferretto sono stati tra i più colpiti dal mancato di fatturato causato alla pandemia, questa apertura quindi è un altro piccolo passo verso la ripresa economica e sociale del nostro tanto amato territorio” ha concluso Costalonga.