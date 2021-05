Nuovi Cavalieri di San Marco oggi a San Francesco della Vigna

Oggi pomeriggio la cerimonia di presentazione e ammissione dei neo Cavalieri di San Marco. La manifestazione, promossa dall’associazione Cavalieri di San Marco, si è svolta nella chiesa di San Francesco della Vigna, con l’obiettivo di premiare moralmente i cittadini che si sono prodigati per la salvaguardia della città lagunare e del suo territorio o che si sono distinti per opere di bene e beneficenza.

L’assessore Francesca Zaccariotto ha preso parte alla cerimonia in rappresentanza dell’Amministrazione comunale,

“Con grande soddisfazione – ha dichiarato l’assessore Zaccariotto – quest’anno i cavalieri sono riusciti ad incontrarsi e a conferire questo riconoscimento a quegli uomini e a quelle donne che durante questo periodo, con la loro disponibilità e attenzione, hanno saputo rendersi utili alla città. Credo che la loro funzione, nel periodo di pandemia che abbiamo vissuto, sia stata ancora più importante rispetto a tutti gli anni precedenti. Congratulazioni a tutti coloro che oggi ricevono questo nuovo incarico”.

I nomi dei neo 16 cavalieri sono: Caterina Sopradassi, Silvia Vanin, Antonio Montanino, Gabriele Boscaro, Ennio Mazzarolo, Girolamo Rossi, Filippo Dore, Antonio Focarile, Marino Sannino, Leo Nikolai De Arnoldi, Giovanni Demarcus, Ida Rosa Giuliano, Antonio Marcato, Piero Pelizzari, Chiara Piraglia, Edmund F. Srabotnik.