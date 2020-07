Nuovi campi da calcio e calcetto a Zelarino: Patriarcato e Venezia Football Academy si danno la mano

Venezia, nuovi campi da calcio e calcetto nel centro pastorale di Zelarino grazie all’accordo tra il Patriarcato di Venezia e Football Academy.

Parte infatti la collaborazione tra le due realtà, ecclesiale e sportiva, per un’operazione sociale ed educativa che avrà come sede operativa il centro pastorale diocesano “Cardinale G. Urbani” in via Visinoni a Zelarino.

Un progetto elaborato, siglato oggi, mercoledì 22 luglio 2020, per favorire un’alleanza tra sport, parrocchie e scuole nell’ottica della formazione ai valori dello sport e alla promozione di attività ludiche nei patronati. Un’iniziativa gratuita, senza fini commerciali, il cui scopo è favorire anche un rapporto tra fede, valori cristiani e mondo sportivo.

Un accordo che si tradurrà prestissimo nella realizzazione di un nuovo campo da calcio e uno da calcetto negli spazi del centro pastorale. Da metà settembre prenderanno avvio tutte le attività con la possibilità di usufruire, nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid, anche di spazi per la ristorazione e il pernottamento.

«Sono molto grato al Patriarca Francesco Moraglia e al suo vicario don Fabrizio Favaro per questa possibilità – commeneta Alessandro Piovesan, presidente di Venezia Football Academy – che ha contenuti innovativi e unici come è unica al mondo la nostra Città. Lo sport è parte fondamentale nella costruzione emotiva di un bambino e crea aggregazione, al fine di recuperare relazioni sane tra bambini e tra famiglie. Dopo aver collaborato con scuole, ospedali, onlus ed altre istituzioni educative non poteva mancare una collaborazione con la Diocesi per un recupero dei valori cristiani e per portare i bambini a giocare insieme: riempire i patronati e andare nei parchi».

«Vogliamo fare – aggiunge – connessione tra sociale, fondazioni, scuole e parrocchie. Ovviamente il tutto nel rispetto dei protocolli sanitari e proteggendo la salute dei ragazzi. In stretto accordo con la Diocesi avremo un ufficio al centro pastorale Urbani dal quale dirigeremo questa attività in tutto il Patriarcato. Vi sarà anche un’attività congressuale e saranno sviluppate tre macro aree un’area di formazione tecnica gestita con il Venezia Fc, un’area psicologica con un psicologo dell’età evolutiva che coinvolgerà anche i genitori e poi creeremo un laboratorio per l’attività motoria».

«Tre macrolaboratori di formazione, in sintonia con Venezia FC – conclude Piovesan – saranno dedicati allo studio e rivolti a tutta la comunità. Attendiamo la presentazione ufficiale a settembre per spiegare il percorso di crescita che abbiamo intrapreso. Ringrazio il responsabile del settore giovanile del Venezia FC Mattia Collauto per il supporto nella costruzione di questa grande e unica iniziativa e il nuovo Presidente del Venezia Fc Duncan Niederauer, sicuri di portare entusiasmo nei giovani e vicinanza alla Chiesa e, perché no, ritornare a cantare e tifare in modo sano allo stadio».

Sul sito di Venezia Football Academy saranno presto pubblicati tutti i contatti, attività e progetti che si svilupperanno da metà settembre.