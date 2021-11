Naturplus, a Venezia il nuovo negozio “tutto-Bio”

Venezia da domani ha un angolo BIO grazie all’apertura del nuovo negozio Naturplus.

A pochi metri dalla fermata di San Marcuola, (Cannaregio 1783) il nuovo negozio propone una vasta gamma di prodotti BIO e naturali per la salute, per il benessere e per la bellezza della persona.

Il negozio, che va a colmare una nicchia di cui sempre più si sentiva l’esigenza, offre tutto il necessario nel campo dell’alimentazione, della cosmetica, dell’integrazione, non dimenticando i nostri amici animali, del mondo biologico.

Ed è già molta la curiosità delle persone che in questi giorni si sono avvicinate alle vetrine del nuovo negozio.

Naturplus infatti offrirà anche un’intera gamma di casalinghi, così come pure rappresenterà un riferimento grazie ad un “piccolo supermarket” di prodotti Bio e naturali, compresi, ad esempio, pane o frutta e verdura.

Il nuovo negozio sarà aperto da domani, mercoledì 1° dicembre, ma i gestori invitano cittadinanza e gli altri anche all’inaugurazione che si terrà sabato 4 dicembre alle 16 per la presentazione del nuovo punto vendita Bio a Venezia, con “L’opportunità di conoscere e provare una selezione dei nostri articoli, con diversi assaggi, campioni ed informazioni più dettagliate sui prodotti e sul mondo Bio”.