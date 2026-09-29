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Nations League: Yilmaz riapre la partita, la Turchia accorcia sul 1-3

Nations League, 28/09/2026: nella sfida contro l’Italia la Turchia riduce le distanze con un gol di Yilmaz dopo appena 2 minuti dall’inizio della ripresa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella partita di Nations League del 28 settembre 2026 la Turchia ha accorciato le distanze contro l’Italia grazie a una rete di Yilmaz. L’intervento è arrivato dopo appena due minuti dall’inizio del secondo tempo.

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Il gol ha fatto seguito a un momento di disattenzione della difesa italiana, permettendo ai padroni di casa di riportarsi sul 1-3. L’incontro vedeva la nazionale turca opposta alla squadra azzurra nella competizione Uefa.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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