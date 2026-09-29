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Carburanti, la protesta si allarga: dai tassisti ai camionisti richieste di sconti e incontri con il governo

Tassisti e camionisti intensificano la protesta contro il caro-carburanti: distributori indipendenti chiedono estensione del tetto ai prodotti raffinati; i benzinai vogliono un incontro urgente.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La mobilitazione contro il rincaro dei carburanti si è estesa oltre i tassisti, coinvolgendo anche i camionisti e gli operatori della filiera. I tassisti hanno chiesto un incontro urgente con il governo per affrontare il tema del caro-carburanti.

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I distributori indipendenti si sono detti sul piede di guerra e chiedono che il tetto ai prezzi venga esteso anche ai prodotti raffinati. La richiesta riguarda in particolare l’applicazione del limite ai listini delle aziende che forniscono i carburanti già lavorati.

Anche i gestori dei distributori chiedono risposte immediate dall’esecutivo. I benzinai hanno sollecitato un incontro con il governo per trovare misure che allevino l’impatto dei rincari sulle loro attività.

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Nella protesta è ricorrente lo slogan “Sconti per noi o scioperiamo”, riportato come indicazione della tensione tra gli operatori e le istituzioni. Sul fronte delle imprese petrolifere, in un aggiornamento dell’ultima ora è stato segnalato che Q8 ha accettato di applicare il tetto ai prezzi di benzina e gasolio per 30 giorni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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