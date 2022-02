Natalino Balasso al teatro Corso: spettacoli rinviati

A causa delle problematiche legate alla diffusione del virus Covid-19, sono state rinviate al 27 e 28 aprile (ore 21.15) le date di Dizionario Balasso, lo spettacolo con Natalino Balasso in programma al Teatro Corso di Mestre il 5 e 6 marzo.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date.

Il biglietto del 5 marzo potrà essere utilizzato solo per lo spettacolo del 27 aprile, quello del 6 marzo per la replica del 28 aprile.

In alternativa, è possibile chiedere il rimborso presso il canale di acquisto prescelto entro e non oltre sabato 12 marzo.

L’organizzazione si scusa per gli eventuali disagi arrecati.