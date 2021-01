Musei civici chiusi a Venezia, insorge l’unione sindacale di base

Musei Civici di Venezia chiusi fino ad aprile 2021, insorge il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base). «Preoccupa e stupisce la scelta. Preoccupa gli oltre 500 lavoratori (tra personale interno ed esternalizzato) delle varie attività dei 12 musei, e preoccupa le loro famiglie, escluse dalla logica della solidarietà nella terribile pandemia che stiamo vivendo. Mette in allarme il sindacato Usb, in questo complicato e doloroso momento, anche in mancanza di prospettive per una ripresa vera di una città che vive, in pratica, della sola capacità di attrarre turisti».

Al cento per cento il personale della Fondazione Musei civici di Venezia rimarrà in cassa integrazione. Lo è dalla scorsa primavera, due mesi dopo circa l’inizio dell’emergenza di marzo. I musei furono tra gli ultimi servizi pubblici a chiudere i battenti in città. E saranno, a quanto pare, tra gli ultimi a riaprire, mentre l’estate scorsa sono avvenute delle parziali ripartenze con metà degli addetti in presenza a rotazione. Nell’ultimo tavolo, qualche giorno fa, la dirigenza ha fatto sapere alle parti sociali la decisione di non voler ripartire a gennaio, seguendo il governo. Il sindaco Brugnaro ha rivendicato la scelta nella conferenza di fine anno, assumendosene la responsabilità, allo scopo di «salvaguardare la capacità di tenuta della Fondazione che, non appena ci saranno le condizioni, sarà pronta a rimettere in campo tutte le potenzialità», cosa che ora non potrebbe, secondo il primo cittadino, vista la frequentazione azzerata dalla pandemia del centro storico della città lagunare.

I dipendenti però, spiega il sindaca usb, «non solo rimarranno in cassa integrazione i settori della guardiania, del pulimento, delle caffetterie, dei bookshoop, delle biblioteche, già colpiti duramente dal primo prolungato lockdown e poi comunque danneggiati dalle successive aperture soltanto parziali. Resterà coperto dall’ammortizzatore anche il personale interno della Fondazione che si occupa del mantenimento delle opere di proprietà della città e dei suoi cittadini tutti (oltre che dell’umanità intera); anche loro dunque rimarranno a casa, togliendo per tre mesi l’ultimo fiato rimasto ai Musei Civici».

Si tratta, per il sindacato, per la maggior parte di «operatori esternalizzati che osservano una deriva preoccupante in materia salariale e di diritti: perdita di una reale clausola sociale a tutela del posto di lavoro a ogni cambio di appalto, contesto in cui viene ogni volta meno l’anzianità di servizio e i relativi livelli salariali; perdita di potere economico e soprattutto perdita del diritto di sciopero e quest’ultimo aspetto è oltretutto il più beffardo: siamo configurati come “servizio pubblico essenziale” e dunque ci viene impedito lo sciopero ma, evidentemente, questa essenzialità procede a giorni alterni».

La decisione è anche arrivata dopo le sedute in Commissione consiliare Cultura del Comune, dei mesi scorsi, dove la dirigenza ha dichiarato di essere pronta ad aprire in virtù dei contributi ricevuti dallo Stato. «Il disegno dello Stato era quello di versare un contributo per aiutare i musei a rimanere chiusi? Se non si volesse far ripartire i musei, perché non mettere allora i milioni di riserva accumulati a disposizione dei lavoratori, per integrare al 100% un Fis (Fondo di integrazione salariale) e una cassa integrazione che, dopo mesi, non bastano a permettere alle famiglie di far fronte alle spese?», ha continuato Usb.

«Eppure – ha concluso – le potenzialità sarebbero enormi, senz’altro maggiori di molte altre realtà museali: hanno prodotto ottime e fruttuose iniziative, sfruttando la consapevolezza di dover cambiare. La città chiede coraggio e inventiva – hanno affermato – e una politica culturale che coinvolga anche i lavoratori e i cittadini quali parti attive». Hanno poi chiesto al sindaco di tornare suoi suoi passi, riguardo al prolungamento della chiusura. «Signor sindaco, le chiediamo un segno in questo senso, anche fosse il coraggio della retromarcia. Ci rivolgiamo a lei, ribadendo la necessità di un incontro. Ci rendiamo contro di quanto sia complicata questa dolorosa fase storica, abbiamo a cuore la salute e la sicurezza di tutti e vogliamo tornare a lavorare non appena le autorità sanitarie consiglieranno al governo che i musei e le attività culturali potranno essere riaperti».

Antonella Gasparini