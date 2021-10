Movida a Santa Margherita, ecco il ‘day after’. Video

Movida a Santa Margherita: aggregazione spontanea giovanile notturna di cui si parla spesso per rumori e schiamazzi insopportabili per i residenti ma ben tollerati dagli esercenti di bar e locali in ragione di incassi più che sostanziosi.

Ma il video e le foto che hanno mandato alcuni lettori in redazione aprono lo scenario ad un’altra realtà finora sottovalutata.

Il teatro di musica e bevute la mattina seguente è un campo di battaglia.

A partire dalla prime luci del mattino, quando il popolo festaiolo finalmente rincasa, quello che resta è questa parte di città violata, violentata, insudiciata da quintali di immondizie prodotte dal business del ritrovo notturno.

Il video che proponiamo mostra la zona di campo Santa margherita, ma lo scenario è identico in Erbaria, a Rialto.

Molte le foto arrivate a documentare la situazione.

“E’ una parola anche per i poveri netturbini – dice un residente – perché dopo un paio d’ore è di nuovo tutto in ordine, grazie al grosso lavoro che devono compiere ogni volta. Perché poi la gente vuole pulito altrimenti è “colpa” loro”.

Bottiglie, cartoni di pizza, immondizie e rifiuti ovunque la mattina seguente come in un campo di battaglia sono un’altra voce da pagare nel bilancio della movida veneziana.