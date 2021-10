Mostra d’Arte Contemporanea a San Michele al Tagliamento

Da Venerdì 1 Ottobre è aperta al pubblico la collezione d’arte contemporanea “VENEZIA 1600 ANNI DI STORIA” a San Michele al Tagliamento per la sua 3° data del tour veneto.

La mostra avrà sede presso gli spazi di “SAN MICHELE IN ARTE”, Piazza della Libertà a San Michele al Tagliamento (VE) – , con l’organizzazione dell’Associazione NEXT per celebrare i 1600 anni di Venezia.

La mostra è aperta e visitabile ad ingresso libero dal 01 Ottobre fino al 31 Ottobre tutti i giorni dal Martedì al Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, il Sabato dalle 9.00 alle 13.00, Chiuso la Domenica e il Lunedì.

La mostra è composta da 25 opere di 15 artisti, ognuno focalizzato su l’aspetto che, secondo il proprio parere, rappresenta maggiormente la millenaria storia della città di Venezia (421 – 2021) interpretandola con la loro arte. Con tecniche più diverse, tra figurativo, astratto e scultura, la mostra proietterà il visitatore attraverso le passioni degli artisti in un tour che possiamo definire una vera e propria dichiarazione d’amore per Venezia.

Ad accogliere l’iniziativa, oltre al comune di San Michele al Tagliamento, anche Venetodoc, un calzaturificio che produce sneakers serenissime con tanto di gonfalone con il leone di san marco, e BellCuore azienda agricola che ha dedicato una linea di prosecchi doc ai 1600 anni della città lagunare; aziende che condividono l’amore per la propria terra in linea con le motivazioni che spingono l’Associazione NEXT nella realizzazione di attività atte a valorizzare il panorama culturale veneto.

Gli artisti partecipanti sono:

Marta Arnoldo (VENEZIA), Vanessa Modafferi (LIGNANO SABBIADORO – UD), Daniele Cellini (VENEZIA), Sebastiano Musitelli (VENEZIA), Cristina Meotto (BIBIONE), Simone De Bortoli (ARIIS – UD), Andrea Pagotto (PORTOGRUARO – VE), Lucia Zamburlini (LATISANA – UD), Barbara Kushi Manferini (PERUGIA), Michalis Dolapsakis (GRECIA), Jacopo Rumignani (LIGNANO SABBIADORO – UD), Lara Scarpa (VENEZIA), Francesca Ferrarese (BELLUNO), Martina Tauro (CESAROLO – VE), Riccardo Gatti (VENEZIA). Tutte le opere sono inedite e per la prima volta in esposizione a San Michele al Tagliamento (VE).

L’esposizione rispetta le normative anti covid in vigore.

Necessario GREEN PASS per accedere alla collezione.

L’unica Mostra d’Arte Contemporanea di opere dedicate ai 1600 di Venezia

“Associazione N.EX.T.”

Sede legale: Venezia – Mestre via Castellana 30, 30174

Email: nextassociazione@gmail.com