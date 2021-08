Mostra collettiva ESCURSIONI MARINE II edizione Venezia.

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. (Marcel Proust).

Un’altra importante città di mare per Escursioni Marine.

La mostra che ha visto la sua prima edizione al Museo del Mare di Genova, organizzata da Art Commission e curata da Marta Colangelo, dal 4 al 14 agosto sarà allestita nella Sala San Tommaso della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, in un momento particolarmente significativo per le arti nella città lagunare: in questo periodo la Serenissima ospita infatti la Biennale di Architettura e per l’occasione molti eventi d’arte fioriscono in città.

La collettiva Escursioni Marine sarà inaugurata mercoledì 4 agosto alle 18.30.

È il viaggio per mare, in tutte le sue declinazioni e suggestioni, il punto di partenza di ogni artista, che per raccontare la propria visione hanno lavorato sul formato tondo, a richiamare l’oblò.

Gli artisti: Marinella Albora, Claudia Berretti, Antonio Bettuelli, Raffaella Bisio, Alessio Bonini, Roberta Bucellati, Virginia Cafiero, Rosalina Collu, Ilaria Di Meo, Luca Ferrando, Stefano Garoldi, Donatella Indellicati, Carolina Italiani, Vittorio Ivaldi, Mirella La Rosa, Domenica Laurenzana, Salvatore Lizzio, Sergio Lo Russo, Sergio Mauro, Claudia Nicchio, Maddalena Palladini, Lucia Pasini, Mario Pepe, Marco Ponte, Davide Quaglietta, Susanna Riconda Galletti, Alessia Russo, Pino Ruzzeddu, SAV, Nicoletta Testi, Alessandra Vinotto.

Inaugurazione 4 agosto h.18.30 Sala San Tommaso Campo Santi Giovanni e Paolo Venezia ingressi contingentati nel rispetto delle norme emergenza Covid.

Orari di apertura dal 5 al 14 agosto 11.00-13.00 | 16.00-19.00

Informazioni organizzazione:

artcommission.genova@gmail.com