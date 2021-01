Mostra Cinema di Venezia 78. Candidature dei film da oggi

Mostra Cinema di Venezia 78. Facciamo che la vita continui e tra poco si possa riprendere le sane e belle abitudini che c’erano.

Candidature dei film da oggi: aperte le iscrizioni per i film della 78/A Mostra.

Un momento di importante cultura, di turismo specifico e mondano comincia ufficialmente oggi.

Sono aperte le iscrizioni dei film per la selezione della 78/A Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La Mostra sarà al Lido dall’1 all’11 settembre 2021.

Per essere ammessi alla selezione – spiega una nota della Biennale – è necessario compilare la scheda di pre-selezione (entry-form) online

entro l’11 giugno 2021 (o entro il 31 maggio 2021 per i progetti VR) e seguire le indicazioni del Regolamento della 78/A. Mostra (www.labiennale.org/it/cinema/2021/regolamento).

Tra le novità, una nuova sezione che prende il posto di ‘Sconfini’, pur mantenendone alcune delle caratteristiche principali.

Si chiamerà ‘Orizzonti Extra’ e, sin dal titolo, si configura come un’estensione della sezione competitiva rivolta alle nuove tendenze del cinema mondiale.

Una linea che nel corso degli anni ha contribuito a far conoscere e a lanciare autori oggi ampiamente affermati.

Meno vincolata a criteri di formato e durata, Orizzonti Extra proporrà

una selezione di opere senza vincoli di genere, durata e destinazione, purché superiori ai 60 minuti.

Sono ammessi alla selezione i film in prima mondiale che rispettano i seguenti criteri: essere stati completati dopo il 12 settembre 2020; non aver avuto alcuna forma di distribuzione commerciale o diffusione su Internet; non aver partecipato in precedenza a nessuna altra manifestazione cinematografica, incluse quelle del paese d’origine. Tuttavia, a seguito della particolare situazione generata dall’emergenza Covid-19,

la Direzione della Mostra si riserva il diritto di prendere in considerazione anche film completati prima del 12 settembre 2020 purché prodotti dopo il 7 settembre 2019, a condizione che non abbiano ancora avuto alcuna forma di distribuzione commerciale o diffusione su Internet.