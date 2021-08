Morto turista tedesco, dipendente del campeggio di Cavallino indagato

Morto il turista tedesco ricoverato all’Angelo dopo un litigio in un camping di Cavallino-Treporti, il dipendente ritenuto responsabile potrebbe a momenti essere accusato di omicidio

In base alle risultanze d’indagine, infatti, la Procura della Repubblica deciderà nelle prossime ore se indagare l’aggressore per omicidio preterintenzionale.

Una banale lite, avvenuta dopo una serata musicale, è costata dunque la vita al turista tedesco.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 70 anni, un turista tedesco proveniente da Colonia, avrebbe avuto atteggiamento inopportuno durante e subito dopo una festa musicale nel campeggio.

In particolare, alla fine della festa, sarebbe stato un po’ importuno con una ragazza che apparteneva al complesso che si era esibito.

Il dipendente del campeggio lo avrebbe dunque allontanato ma nell’alterco che ne è nato subito dopo il turista tedesco è caduto battendo il capo.

L’autoambulanza è subito intervenuta e il turista è stato ricoverato a Mestre.

Purtroppo, dopo tre giorni di coma, il tedesco è deceduto.

il dipendente del campeggio di Ca’ Savio, a Cavallino (Venezia), è stato sospeso, ma il giudizio più grave arriverà dalla magistratura che sta decidendo in queste ore se indagarlo per omicidio preterintenzionale.

A ricostruire i fatti sono i carabinieri della compagnia di San Donà assieme ai colleghi della stazione di Ca’ Savio.

Sotto indagine è un 55enne italiano, G. T., residente del posto.

Da stabilire, soprattutto, la responsabilità dell’italiano nella caduta.

Oltre a tutte le testimonianze, tra cui quella della vedova che era arrivata proprio quel giorno con l’uomo e la figlia per la vacanza, dirimenti saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza che controllano il camping.