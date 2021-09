Morte improvvisa di un 46enne a Bibione. Infarto mentre fa un selfie con la moglie

Dramma a Bibione dove un turista è stato colpito da un malore fulminante attorno alle 21. Aveva 46 anni.

L’uomo si trovava con la moglie nei pressi di piazzale Zenith, a Bibione.

Improvvisamente il turista è stato colto da un malore in un momento in cui proprio il marito stava scattando un selfie alla coppia.

Il decesso può essere verosimilmente addebitato ad un infarto fulminante.

La coppia era a Bibione per una vacanza.

La giornata era passata tranquillamente in riva al mare e alla sera la coppia ha deciso di uscire dopo cena.

Durante la passeggiata è venuta l’idea di scattare un ricordo della vacanza ma al momento di azionare lo smartphone improvvisamente l’uomo si è accasciato.

Sul posto è subito arrivato il 118 avvisato dalla moglie, mentre alcuni passanti cercavano di soccorrere l’uomo.

Purtroppo, nonostante tutti i tentativi di rianimazione, il 46enne è deceduto lasciando tra shock e disperazione la moglie che solo pochi istanti prima lo accompagnava.

La scena terribile è stata assistita da decine di altri turisti presenti sul posto.

I carabinieri hanno riferito al magistrato di turno l’assenza di dubbi sul fatto del decesso fosse avvenuto per cause naturali, così il corpo dell’uomo ha potuto essere trasportato al cimitero di Bibione.

Questa mattina saranno attivate le pratiche per il rimpatrio.