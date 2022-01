Morta Maria Chiara Gavioli. Aveva 47 anni

Maria Chiara Gavioli, 47 anni, imprenditrice ed ex modella, è stata trovata morta in casa. La scoperta tragica del decesso sarebbe stata fatta da una colf che ha trovato la donna senza vita, verosimilmente per arresto cardiocircolatorio. Sono stati subito chiamati i soccorsi ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale.

Maria Chiara Gavioli si era ritirata ad una vita più privata, dopo anni di apparizioni sui rotocalchi e di frequentazione del jet set. Complici le ristrettezze imposte dalla pandemia, abitava e lavorava nella splendida villa di Mogliano Veneto, una dimora di costruzione settecentesca che negli anni è passata di mano tra importanti famiglie veneziane di ricca provenienza.

Il decesso risalirebbe a mercoledì ma solo ore più tardi la notizia si è diffusa originando un profondo cordoglio in città e nei suoi salotti più importanti. La tragedia ha chiamato a raccolta la famiglia che si è stretta in un doloroso riserbo. Maria Chiara Gavioli lascia due figli, di 9 e 15 anni. L’ultimo saluto avverrà con i famigliari più stretti in una cerimonia in forma privata.