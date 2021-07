Sambo: “E’ vero che il Comune manda lettere per spostare i figli al Nido Millecolori?”. Lettere

Riceviamo e pubblichiamo.

Nido Millecolori: PD interroga l’Assessora sulle lettere inviate ai genitori.

Pare che negli scorsi giorni siano state inviate lettere alle famiglie per informarle dell’indisponibilità di inserimento del figlio/a nella struttura indicata come prima scelta, ma al contempo promuovendo la struttura dell’asilo Nido Millecolori (appena esternalizzata) proponendola come alternativa.

“Chiediamo all’Assessora Laura Besio di confermare o meno l’invio da parte del Comune di tali comunicazioni alle famiglie – interviene la capogruppo PD in consiglio comunale Monica Sambo, prima firmataria dell’interrogazione – se così fosse si aggiungerebbe un altro tassello alla gravità della situazione: riteniamo infatti che il Comune abbia il dovere di promuovere gli asili gestiti da personale del comune e di Ames e non certo di quelle che ora sono svolte da personale privato “.

“Se fosse vero perché il comune sta privilegiando una struttura che ha deciso di esternalizzare ?”

Monica Sambo