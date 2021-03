Modulo autocertificazione, dove scaricarlo? Eccolo

Zona rossa da oggi, 15 marzo.

Per uscire da casa è necessaria l’autocertificazione.

In 10 regioni e nella provincia autonoma di Trento ci si può spostare solo per le ragioni indicate nel nuovo Decreto, nelle ordinanze e nelle circolari dei ministeri della Salute e dell’Interno.

Per gli spostamenti, in vista di eventuali controlli, è necessario avere con sé il modulo dell’autocertificazione.

Dove trovo il modulo per l’autocertificazione? Ci viene chiesto sempre più spesso.

Il modulo si può scaricare alla fine di questo articolo. E’ necessario averlo (o compilarlo in fase di controllo) perché da questa mattina iniziano i controlli.

E’ passato esattamente un anno dal primo ingresso dell’Italia in ‘zona rossa’, era l’11 marzo 2020.

Il bilancio del Viminale è di quasi 47milioni di controlli di polizia; in particolare, sono state fermate 37,2 milioni di persone: 600mila il sanzionati, con una quota di ‘disobbedienza’ che si ferma all’1,6%.

Il Governo ha aggiornato le ‘faq’ sulle regole da rispettare nelle diverse zone, alla luce dell’ultimo decreto Draghi.

Modulo di autocertificazione da scaricare qui

