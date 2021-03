Modifiche Actv alle corse per il passaggio in zona rossa

Modifiche Actv alle corse consuete del normale orario sono in arrivo per il passaggio in “zona rossa“.

AVM/Actv, infatti, informa che: “A seguito della nuova Ordinanza del Ministero della Salute in vigore da lunedì 15 marzo 2021, che pone la Regione Veneto in zona rossa, con le conseguenti limitazioni in termini di mobilità delle persone, restrizioni all’esercizio delle attività economiche e di ricorso alla didattica a distanza per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, vengono apportate le seguenti modifiche ai servizi di trasporto pubblico locale”.

SERVIZIO DI NAVIGAZIONE – da inizio servizi di lunedì 15 marzo 2021

REGOLARI

linea 1 via Canal Grande e Bacino San Marco,

linea 2 via Canale della Giudecca (tratta San Zaccaria – P.le Roma),

linee circolari 4.1/4.2 e 5.1/5.2,

linea 9 Burano – Torcello,

linea 11 Chioggia – Pellestrina (salvo le sospensioni sotto riportate) e (ferry) Pellestrina – Lido,

linea 12 F.te Nove – Burano/Treporti/P.ta Sabbioni (salvo le sospensioni sotto riportate),

linea 13 F.te Nove – Sant’Erasmo/Treporti,

linea 14 P.ta Sabbioni – San Zaccaria (salvo le sospensioni sotto riportate),

linea 17 (ferry) Tronchetto – Lido San Nicolò,

linea 20 San Zaccaria – San Servolo,

linea 22 P.ta Sabbioni e linee notturne

vengono sospese le corse AGGIUNTIVE programmate a supporto del servizio di linea in validità durante i periodi di attività didattica in presenza di:

linea 1 nella tratta Lido SME – San Zaccaria (e viceversa)

linea 2 nella tratta Palanca – Zattere (e viceversa)

linee 5.1/5.2 nella tratta Lido SME – F.te Nove (e viceversa)

linea 10 nella tratta Lido SME – Zattere (e viceversa)

vengono altresì sospese le corse AGGIUNTIVE programmate a supporto del servizio di linea lungo le circolari esterne e in Canal Grande di:

linea 2/ nella tratta P.le Roma – Rialto (e viceversa) con percorrenza servita dalla linea 1

linea 3 nella tratta P.le Roma – Murano (e viceversa) con percorrenza servita dalle linee 4.1/4.2

linea 6 nella tratta P.le Roma – Lido (e viceversa) con percorrenza servita dalle linee 5.1/5.2

linea 15 nella tratta P.ta Sabbioni – San Zaccaria (e viceversa) con percorrenza servita dalla linea 14

vengono infine sospese le corse di:

linea 11 nella notte tra sabato e domenica e nella notte tra domenica e lunedì da Chioggia a Pellestrina delle ore 00:45 e da Pellestrina a Chioggia delle ore 01:10 | il giovedì da Chioggia a Pellestrina delle ore 11:20 e da Pellestrina a Chioggia delle ore 11:50

linea 12 da F.te Nove delle ore 05:00, 06:10 e 08:40 | da Treporti delle ore 06:00, 07:10 e 09:40 | da P.ta Sabbioni (per Treporti) alle ore 06:52

linea 14 da San Zaccaria delle ore 04:35 | da P.ta Sabbioni delle ore 05:15

linea 17 da Lido San Nicolò a P.ta Sabbioni (e viceversa) il lunedì e il venerdì









SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

servizio automobilistico e tranviario urbano e automobilistico extraurbano

da lunedì 15 marzo 2021, vengono sospese le corse aggiuntive programmate a supporto del servizio di linea da e per gli Istituti Secondari Superiori del territorio metropolitano di Venezia, fatto salvo quelle necessarie allo svolgimento dei laboratori e della didattica in presenza per gli studenti interessati – tutte le informazioni sono disponibili e aggiornate on line sul sito actv.it nella sezione “corse da e per gli Istituti Secondari Superiori”;

da inizio servizi di mercoledì 17 marzo 2021, vengono modificate le frequenze delle corse di linea per la rete automobilistica e tranviaria urbana, al di fuori delle fasce mattutine di pendolarismo;

da inizio servizi di mercoledì 17 marzo 2021, vengono sospese alcune linee a bassa o limitata frequentazione

RETE VENDITA VENEZIA UNICA – da mercoledì 17 marzo 2021

Aperti i seguenti punti vendita Venezia Unica: P.le Roma Agenzia (06:50-20:00), P.le Roma sportelli esterni (06:00-22:00), P.le Roma F/G (07:00-20:40), Ferrovia A/B (07:00-20:30), Rialto C/D (07:00-20:50), San Marco IAT (08:00-16:00), San Zaccaria B (09:00-16:00) San Zaccaria C/D (07:00-20:40), Lido SME (06:30-21:00), F.te Nove (07:00-20:00), Murano Colonna (10:10-17:00), Burano (11:10-18:00), P.ta Sabbioni (06:15-20:00), Mestre Centre P.le Cialdini (08:30-19:00), Tronchetto (08:00-14:50), Tronchetto ferry-boat (04:30-22:30), Lido San Nicolò ferry-boat (04:30-22:30), Aeroporto Marco Polo di Venezia (08:30-15:20), Dolo (11:00-17:00 – chiuso la domenica), Mirano (07:00-13:30 – nei giorni di apertura), Chioggia Sottomarina (09:30-16:20), Chioggia Vigo (07:00-14:00).

Titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) del trasporto pubblico AVM/Actv possono essere acquistati anche presso le rivendite autorizzate, presso le biglietterie self service, on line su veneziaunica.it e via mobile attraverso la AVM Venezia Official App.