Mirano, “Volti nel Tempo. I Ricordi di una Vita”, mostra fotografica

Ripercorrere il passato attraverso la fotografia del presente, questo il focus della mostra fotografica organizzata dal Comune di Mirano con la collaborazione di Euro&Promos Social Health Care.

Una mostra che indaga l’aspetto più intimo dell’esperienza dei singoli, attraverso racconti e ricordi personali, insieme a momenti di vita quotidiana catturati dalla fotografia.

Il progetto – a ingresso libero – sarà esposto venerdì 17 dicembre, dalle 15:30 alle 18:00, e sabato 18, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15.30 alle 18:00, nella sala comunale di via Bastia Fuori n. 58, Mirano (VE).

Protagonisti assoluti dell’esposizione sono gli anziani del Centro diurno Arcobaleno di Vetrego, a rappresentare tradizioni del passato e memorie di una vita lontana, insieme ai bambini: il futuro e l’innovazione.

«Il progetto iniziale era diverso – spiega la dott.ssa Deborah D’Avenia, Area Manager di Euro&Promos Social Health Care, tra gli ideatori dell’iniziativa – ma il Covid ha cambiato tutto. Avevamo previsto di coinvolgere le scuole del territorio con l’idea di svolgere più giornate a tema: merende, momenti di gioco tra nonni e bambini, purtroppo abbiamo dovuto adeguarci nel rispetto delle restrizioni reinventando il progetto e limitando il numero dei piccoli visitatori». Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria «il risultato del lavoro ha dato vita a momenti bellissimi – continua D’Avenia – Siamo riusciti a dare spazio alla condivisione del tempo e dei ricordi tra grandi e piccini: un modo per rievocare un’infanzia sicuramente diversa da quella di oggi, esperienze da cui i bambini possono imparare».

L’obiettivo del centro è quello di aiutare gli anziani a socializzare e interagire attraverso momenti ludici che favoriscano le relazioni sociali: da qui nasce l’idea di questa esposizione fotografica.

Si è scelto, infatti, di inserire nella mostra i diversi progetti e laboratori che si svolgono quotidianamente all’interno del Centro diurno Arcobaleno come la cura dell’orto, la creazione di oggettistica per i mercatini, il cucito e la maglia.

«Gli anziani si sono raccontati nella loro totalità, unicità e centralità, riconoscendo un bagaglio culturale ed esperienziale in una logica di scambio reciproco e costruttivo», racconta D’Avenia. Infatti, gli ospiti del centro Arcobaleno hanno partecipato attivamente alla creazione dell’intero progetto, attraverso racconti, oggetti e attività manuali. Hanno condiviso le esperienze, gli affetti e i ricordi della propria vita in un’intervista condotta delle operatrici del centro. Inoltre, hanno creato delle “scatole di ricordi” – esposte alla mostra – per raccogliere oggetti, fotografie e scritti per loro significativi.

La mostra si propone di offrire al visitatore anche un confronto intergenerazionale grazie alla presenza dei bambini negli scatti esposti. I più piccoli sono stati coinvolti nella semplicità delle attività quotidiane e nei momenti di svago all’aperto trascorsi insieme agli anziani.

«Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Mirano per l’importante collaborazione e le operatrici di Euro & Promos Social Health Care: Francesca Fabris, Anna Formica e Iwona Szewczyk, impegnate presso il centro. Grazie a loro è stato possibile concretizzare il progetto. – sottolinea D’Avenia – Questa mostra fotografica è un bel modo per far entrare queste storie nelle case di chiunque abbia voglia di leggerle».

L’iniziativa si svolgerà secondo i protocolli anti-covid, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass.