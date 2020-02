Mirano, Laboratorio Giandomenico Tiepolo presenta “Aspettando Pulcinella”

Il Laboratorio Giandomenico Tiepolo presenta l’evento multimediale “Aspettando Pulcinella”, Performance multimediale con Gianna Marcato, Filippo Crispo, Toni Andreetta.

“Aspettando Pulcinella”, è una performance multimediale. L’incontro prevede la proiezione del docufilm “Intervista impossibile a Giandomenico Tiepolo” presentato l’anno scorso alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, commentato dalla curatrice dei testi Gianna Marcato.

Saranno presenti il regista Toni Andreetta e l’attore Filippo Crispo, splendido interprete di Pulcinella.

Terminato l’incontro chi lo desidera potrà fermarsi a cena, i dolci di carnevale saranno offerti da La Taverna.

Si tratta di un docufilm in cui Giandomenico Tiepolo racconta in prima persona la sua avventura pittorica, con particolare riferimento ai cicli pittorici di Villa Tiepolo di Zianigo di Mirano, dove Giandomenico Tiepolo visse per molto tempo e di Villa Valmarana ai Nani di Vicenza.

La narrazione fa emergere il contrappunto estetico e dialettico con il padre Giambattista Tiepolo e avrà come alter ego di Giandomenico, Pulcinella, personaggio fondamentale dell’opera del pittore, espressione e sintesi della profonda metamorfosi della società di allora.

L’incontro è organizzato nell’ambito del programma del Laboratorio Culturale G.D. Tiepolo che si prefigge la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio del territorio miranese.

Quando: Giovedì 13 febbraio 2020 – dalle ore 19 alle 20.

Dove: Ristorante La Taverna – Mirano – via Castellantico, 25