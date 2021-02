Camion si rovescia, detersivi nel fossato: Arpav svolge le analisi

Camion si rovescia e si sversano i detersivi che trasportava vicino ad un fossato.

E’ successo ieri mattina, venerdì 5 febbraio 2021, un autotreno carico di detersivi era diretto alla Reckitt Benckiser di Mira ma ad un certo punto, per motivi che restano da capire, si è rovesciato su

un fianco.

L’incidente è avvenuto in via Malpaga di Mira, a Borbiago, nella provincia di Venezia.

Il conducente fortunatamente non è rimasto ferito nell’incidente ma a causa del capovolgimento del mezzo si è verificato lo sfondamento della centinatura del grosso camion e, di conseguenza, lo sversamento delle sostanze che trasportava, detersivi, che sono finite nel fossato.

Sul posto sono presto intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori dell’Arpav che stanno

svolgendo le analisi e i controlli ambientali, per capire quanto i liquidi versati possano risultare inquinanti.

I pompieri hanno infatti cercato di arginare lo sversamento, utilizzando delle panne per

evitare quanto più possibile la perdita delle sostanze chimiche nelle acque del piccolo fosso.

La ditta è intervenuta in supporto all’autotreno con mezzi propri, anche per cercare di recuperare quanto fuoriuscito. Le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e rimozione sono terminate ieri sera dopo le 18.