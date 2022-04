Minorenne picchia coetanea, il video diventa uno dei più visti

Minorenne picchia coetanea e il video dell’aggressione diventa virale: la zuffa viene ripresa da un’altra coetanea e il filmato fa il giro del mondo come uno dei più visti.

Il fatto è avvenuto a Barletta e, purtroppo, non è l’unico.

Sette violenti ceffoni in pieno volto e sul capo e poi un’energica tirata di capelli che fa finire a terra la vittima dell’aggressione, che appare talmente tramortita da rinunciare anche a difendersi.

Dura 21 secondi il video – che abbiamo deciso di non mostrare – della folle serata di una minorenne che regola con la violenza la presunta offesa ricevuta da una sua “amica” che non si difende e viene picchiata.

Il video, girato nel borgo antico di Barletta, è diventato virale su chat e social e ha scatenato le proteste degli utenti per le scene di violenza e per l’inerzia delle altre due ragazzine testimoni impassibili dell’aggressione, una delle quali filma tutto con il cellulare.

Sconvolti per l’accaduto i genitori della protagonista delle violenze che si dicono “mortificati” e porgono “le più sentite scuse”.

“Comprendiamo – dicono – il disagio della cittadinanza intera determinata dalla visione di quelle immagini che hanno destabilizzato anche noi. È innegabile che l’accaduto, sovrapponendosi ai recenti episodi di violenza stia contribuendo ad alimentare, nostro malgrado, una pessima immagine della nostra amata città, speriamo, pertanto, che la cittadinanza intenderà accettare le nostre più sentite scuse”.

E poi l’appello, “all’intera comunità e agli di organi di stampa, affinché si eviti la diffusione del video” e che lo stesso “possa essere relegato nel dimenticatoio mediatico affinché le adolescenti coinvolte possano recuperare il prima possibile la loro integrità psico-fisica e beneficiare con l’aiuto di tutti di una seconda opportunità”.

Analoga richiesta dai genitori della vittima. “Non esiste antidoto efficace ed immediato – sottolineano – alla velocità e alla capillarità con la quale si diffonde un video attraverso le piattaforme digitali e appare quindi doveroso appellarsi alla sensibilità di chiunque possa, affinché cancelli, oscuri e smetta di far circolare il video in questione”.

Le scene della serata di Barletta non sono purtroppo le uniche.

A Bari la Polizia ha avviato accertamenti su una aggressione ai danni di due 12enni da parte di alcune coetanee che sarebbe avvenuta ieri mattina nella piazza centrale del quartiere Carbonara.

Le due adolescenti sarebbero state spintonate e prese per i capelli per sguardi non graditi ai fidanzatini di un gruppetto di coetanee che sono in corso di identificazione.

Sarebbero poi state medicate in ospedale: sono stati i medici del Giovanni XXIII ad avvisare la centrale operativa della Polizia.

Al momento, infatti, nessuna denuncia è stata formalizzata dalle famiglie per il violento litigio.