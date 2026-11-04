Minacce anonime a sette voli in Europa: protocolli attivati e caccia italiani decollati

Sette aeromobili in diversi scali europei sono stati interessati da false segnalazioni di ordigni inviate tramite mail anonime. Le comunicazioni hanno fatto scattare i protocolli di sicurezza previsti per questo tipo di evenienze.

In conseguenza degli allarmi, sono stati mobilitati mezzi militari: caccia italiani sono decollati per rispondere alle richieste di intervento e ispezione dello spazio aereo. Le operazioni si sono svolte nell’ambito delle procedure standard per minacce a bordo o agli scali.

Le verifiche condotte dalle autorità competenti al momento non hanno evidenziato l’esistenza di una regia comune che colleghi le segnalazioni ricevute. Le indagini continuano per chiarire origine e dinamica delle mail anonime.

Si segnala inoltre che il 28 ottobre 2026 è stata inaugurata, all’aeroporto di Fiumicino, la nuova Sala Operativa della Polizia di Frontiera.