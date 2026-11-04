5 x 1000
HomenotizieMinacce anonime a sette voli in Europa: protocolli attivati e caccia italiani...

Minacce anonime a sette voli in Europa: protocolli attivati e caccia italiani decollati

Sette aerei in Europa hanno ricevuto minacce via mail anonime; protocolli di sicurezza attivati e caccia italiani decollati. Al momento non è emersa una regia comune.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Sette aeromobili in diversi scali europei sono stati interessati da false segnalazioni di ordigni inviate tramite mail anonime. Le comunicazioni hanno fatto scattare i protocolli di sicurezza previsti per questo tipo di evenienze.

In conseguenza degli allarmi, sono stati mobilitati mezzi militari: caccia italiani sono decollati per rispondere alle richieste di intervento e ispezione dello spazio aereo. Le operazioni si sono svolte nell’ambito delle procedure standard per minacce a bordo o agli scali.

Le verifiche condotte dalle autorità competenti al momento non hanno evidenziato l’esistenza di una regia comune che colleghi le segnalazioni ricevute. Le indagini continuano per chiarire origine e dinamica delle mail anonime.

Si segnala inoltre che il 28 ottobre 2026 è stata inaugurata, all’aeroporto di Fiumicino, la nuova Sala Operativa della Polizia di Frontiera.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE