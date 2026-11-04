Garlasco, la Procura chiede il processo per Andrea Sempio: il caso riapre dopo quasi vent’anni

La Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha chiesto il processo per Andrea Sempio, 38 anni, nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. L’atto, depositato il 3 novembre 2026, attende la fissazione dell’udienza del gup.

Tutto parte da quell’agosto — il materiale riporta l’anno 2027 — in cui Chiara Poggi, 26 anni, venne uccisa il 13 del mese nella villetta di famiglia a Garlasco con un “oggetto contundente” mai ritrovato.

Il caso ha attraversato due decenni di indagini e procedimenti giudiziari che hanno visto coinvolti principalmente Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, e Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.

Alberto Stasi, oggi 43enne e ex studente della Bocconi, era stato inizialmente indagato: il 24 settembre 2007 venne fermato dopo che sul pedale della sua bicicletta fu trovato un Dna ritenuto compatibile con quello della vittima. Fu comunque rimesso in libertà quattro giorni dopo. Il genetista Ugo Ricci commentò la vicenda parlando di analisi incongruenti in 24 ore.

Nel corso degli anni Stasi ha subito diverse vicende processuali. Il 17 dicembre 2009 fu assolto in abbreviato dal gup di Vigevano Stefano Vitelli; il 6 dicembre 2011 la Corte d’Assise d’appello di Milano confermò l’assoluzione. Il 18 aprile 2013 la Cassazione annullò la sentenza di secondo grado e rimandò gli atti per un nuovo giudizio. Nel processo d’appello bis, il 17 dicembre 2014, Stasi venne condannato a 16 anni; la Cassazione confermò la condanna il 12 dicembre 2015 e Stasi si costituì nel carcere di Bollate. Attualmente, secondo gli atti, sta finendo di scontare in affidamento in prova la condanna definitiva a 16 anni. La Procura di Pavia, con le nuove indagini, ha riscritto la storia del delitto scagionando Stasi; la sua difesa è pronta a chiedere alla Corte d’Appello di Brescia la revisione del processo.

Le indagini su Andrea Sempio hanno avuto diverse fasi. Il 28 marzo 2017 una prima inchiesta a suo carico venne archiviata; una seconda archiviazione risale al 30 luglio 2020. L’11 marzo 2025 Sempio ricevette un’informazione di garanzia: il fascicolo fu aperto anche su impulso della difesa di Stasi. Il 14 maggio 2025 furono eseguite perquisizioni a casa di Sempio a Voghera e presso i genitori a Garlasco, con sequestri di telefoni, pc e appunti.

Il 20 maggio 2025, nella nuova inchiesta pavese, Sempio venne sentito come testimone; in altre fasi Stasi venne ascoltato come teste. Il 23 luglio 2025 il gip conferì l’incarico per analizzare la spazzatura della casa dei Poggi.

Il 26 settembre 2025 ulteriori perquisizioni furono disposte nell’indagine bresciana