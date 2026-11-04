Presentata a Roma la 110ª edizione del Giro d’Italia: partenza da Trieste l’8 maggio 2027

Roma, 03/11/2026 — È stato svelato oggi a Roma il percorso della 110ª edizione del Giro d’Italia, presentato presso l’Auditorium parco della musica Ennio Morricone.
La Corsa Rosa prenderà il via l’8 maggio 2027 da Trieste e si concluderà il 30 maggio nella Capitale. Il programma prevede 21 tappe per un percorso complessivo di oltre 3.400 chilometri, che attraverserà diversi territori e paesaggi italiani.
Gli organizzatori hanno concepito l’itinerario con l’obiettivo di coniugare aspetti sportivi, tradizione e valorizzazione delle eccellenze nazionali.
Anche per questa edizione la Polizia di Stato sarà parte integrante dell’organizzazione: la Specialità della Polizia stradale opererà in sinergia con gli enti coinvolti per assicurare le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento della competizione, a tutela degli atleti e degli spettatori.
La Polizia ha inoltre evidenziato l’importanza del Giro come patrimonio collettivo di passione, identità e tradizione, manifestando la propria disponibilità ad accompagnare la manifestazione chilometro dopo chilometro su tutto il territorio nazionale.