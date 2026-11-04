5 x 1000
HomeUltima ora dall'ItaliaPresentata a Roma la 110ª edizione del Giro d’Italia: partenza da Trieste...

Presentata a Roma la 110ª edizione del Giro d’Italia: partenza da Trieste l’8 maggio 2027

Il Giro d’Italia 2027, presentato a Roma il 3/11/2026: 110ª edizione, 21 tappe per oltre 3.400 km (8-30 maggio). La Polizia stradale garantirà la sicurezza.

Laura Beggiora
a cura di: Laura Beggiora
Polizia al Giro d'Italia

📢 Condividi questa notizia

Roma, 03/11/2026 — È stato svelato oggi a Roma il percorso della 110ª edizione del Giro d’Italia, presentato presso l’Auditorium parco della musica Ennio Morricone.

La Corsa Rosa prenderà il via l’8 maggio 2027 da Trieste e si concluderà il 30 maggio nella Capitale. Il programma prevede 21 tappe per un percorso complessivo di oltre 3.400 chilometri, che attraverserà diversi territori e paesaggi italiani.

Gli organizzatori hanno concepito l’itinerario con l’obiettivo di coniugare aspetti sportivi, tradizione e valorizzazione delle eccellenze nazionali.

Anche per questa edizione la Polizia di Stato sarà parte integrante dell’organizzazione: la Specialità della Polizia stradale opererà in sinergia con gli enti coinvolti per assicurare le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento della competizione, a tutela degli atleti e degli spettatori.

La Polizia ha inoltre evidenziato l’importanza del Giro come patrimonio collettivo di passione, identità e tradizione, manifestando la propria disponibilità ad accompagnare la manifestazione chilometro dopo chilometro su tutto il territorio nazionale.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Laura Beggiora
Laura Beggiora
Giornalista, speaker radiofonica e presentatrice tv. Curatrice di eventi, trasferita in Veneto dopo lunga permanenza in Toscana. Ospite in alcune trasmissioni di Canale 5. laura_b@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE