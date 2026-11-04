Mattarella: le forze armate essenziali, serve rinnovamento per affrontare nuove minacce

ROMA, 04 novembre 2026, 08:54 — Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio indirizzato al ministro della Difesa Guido Crosetto, ha richiamato l’attenzione sulla centralità dell’impegno delle forze armate per proteggere la comunità nazionale e affermare il rispetto del diritto internazionale.

Mattarella ha osservato che ai conflitti tradizionali, che continuano a insanguinare vaste aree del pianeta — “inclusa l’Europa” — si affiancano oggi minacce di natura diversa: la disinformazione diffusa, la competizione per lo spazio, la dimensione cibernetica e l’uso pervasivo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi.

Secondo il Presidente, questi domini vedono una preoccupante e progressiva espansione di atti di aggressione, uno scenario che richiede una capacità di rinnovamento profonda. Per far fronte alle sfide future, ha detto, è necessario integrare rapidamente le nuove tecnologie e garantire capacità operative concrete.

Il messaggio è stato rivolto direttamente al ministro della Difesa Guido Crosetto e sottolinea il ruolo quotidiano delle forze armate nel contrastare ogni intento esterno rivolto contro la comunità alla quale apparteniamo.