Mina Con Noi, a Noventa di Piave torneo in nome di Nicolò Minello

Mina Con Noi, a Noventa di Piave torneo di calcio benefico in nome di Nicolò Minello: un’iniziativa lanciata dalla famiglia e dagli amici del giovane deceduto per un incidente. Il ricavato sarà devoluto per i bambini che non possono permettersi di praticare sport.

ùSe fosse ancora qui “Mina”, com’era soprannominato, sarebbe stato il primo a rispondere all’appello, a calzare le scarpe “bullonate”, a indossare la sua maglia di centravanti con il numero “9” sulle spalle e a scendere in campo con il pallone per questa nobile causa: lo faranno per lui, nel suo nome e in sua memoria, i suoi tantissimi amici.

Nicolò Minello il football ce l’aveva nel sangue, ha cominciato a tirare i primi calci quando aveva cinque anni nella società del suo paese, l’AC Noventa, ha giocato anche a livello dilettantistico con diverse squadre, l’ultima delle quali il Grassaga, e non ha mai smesso fino a quel “maledetto” 18 ottobre 2020, quando un terribile incidente stradale, l’ennesimo, successo a Salgareda, nel Trevigiano, se l’è portato via, a soli 22 anni.

Una tragedia che ha scosso tutta Noventa di Piave, dove il giovane abitava con la sua famiglia, una comunità che si è subito stretta attorno ai genitori, Vittorino E Niva, e alla sorella maggiore Alessandra, a cui era legatissimo. Ed è stata proprio Alessandra, insieme ai due amici di Nicolò, Riccardo Gobbo e Omar Marcuzzo, a distanza di quasi un anno da quel dramma, a lanciare l’iniziativa “Mina con Noi”, per ricordare il fratello come lui avrebbe voluto, con una full immersion di calcio, e per una buona causa che si sposa perfettamente con la grande generosità che lo contraddistingueva: dare la possibilità di praticare sport anche alle bambine e ai bambini le cui famiglie non possono permetterselo.

Il torneo di calcio di beneficienza “Mina con Noi”, patrocinato dal Comune, realizzato grazie alla collaborazione, tra gli altri, della locale squadra di calcio, e sostenuto con calore anche da Studio3A, si disputerà sabato 4 settembre 2021, dalle ore 15.00, al campo sportivo comunale di Noventa di Piave, in via Calnova 66: si sfideranno in quattro partite (semifinali e finali) da quaranta minuti ciascuna altrettante squadre formate dai suoi ex compagni e amici, “Bar Rolando”, “Young Black”, I Fioi de Noventa” e Centro Storico Lebowski, la formazione fiorentina con la quale pure Nicolò, che ha vissuto anche a Firenze, aveva giocato.

Le offerte libere saranno tutte devolute all’AC Noventa e al CS Lebowski: le donazioni si potranno effettuare anche per bonifico intestato sul conto corrente del Comune di Noventa, con la causale MINA CON NOI, IBAN IT 53 V 02008 36283 000102397462.