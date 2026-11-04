Garlasco, la procura di Pavia chiede il rinvio a giudizio per Andrea Sempio

La procura di Pavia ha richiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi a Garlasco. I pubblici ministeri hanno confermato le aggravanti contestate nell’imputazione.
Secondo l’accusa, Sempio avrebbe agito “con crudeltà e odio”, circostanza che è stata ribadita nella richiesta di processo presentata dai pm di Pavia.
Lo stesso Sempio ha risposto alla notifica della procura affermando: “Sarà dimostrata la mia innocenza”.
La notizia è stata diffusa il 3 novembre 2026 ed è stata aggiornata alle 18:16.