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Garlasco, la procura di Pavia chiede il rinvio a giudizio per Andrea Sempio

La procura di Pavia ha chiesto il processo per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi; i pm confermano le aggravanti e parlano di “crudeltà e odio”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La procura di Pavia ha richiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi a Garlasco. I pubblici ministeri hanno confermato le aggravanti contestate nell’imputazione.

Secondo l’accusa, Sempio avrebbe agito “con crudeltà e odio”, circostanza che è stata ribadita nella richiesta di processo presentata dai pm di Pavia.

Lo stesso Sempio ha risposto alla notifica della procura affermando: “Sarà dimostrata la mia innocenza”.

La notizia è stata diffusa il 3 novembre 2026 ed è stata aggiornata alle 18:16.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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