Mestre, via Cappuccina sarà “fiorita”. De Martin: “Come un piccolo boulevard”

Mestre, via Cappuccina vedrà presto arrivare i fiori nelle aiuole bordo strada.

Con l’arrivo ormai imminente della primavera, il settore Verde pubblico del Comune, come è tradizione, lavora per rendere Mestre più bella, colorata e profumata.

Tra le novità di quest’anno c’è l’intervento che si sta compiendo in via Cappuccina, con la piantumazione di migliaia di fiori nelle aiuole poste ai bordi della strada.

“L’obiettivo – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Massimiliano De Martin – è quello di far tornare questa importante arteria un luogo piacevole per passeggiate e incontri, facendola diventare un piccolo boulevard”.

“L’intervento – aggiunge – interessa complessivamente quasi due chilometri di spazi ai bordi della strada e prevede non solo la piantumazione dei fiori, ma anche la realizzazione di un impianto di irrigazione e la posa di terriccio e corteccia, per permettere alle piante di riprodursi anche nei prossimi anni”.

“Tutto questo – conclude De Martin – accadrà però se tutti noi avremo cura di questi spazi: non pestiamo, sottraiamo, o roviniamo i fiori, non gettiamo, magari inavvertitamente nelle aiuole cicche o rifiuti vari, come purtroppo abbiamo dovuto già constatare in questi giorni.”

Via Cappuccina non sarà l’unica strada di Mestre interessata da un cospicuo intervento di piantumazione: tra qualche settimana partirà infatti quello previsto per viale Garibaldi.