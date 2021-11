Il matrimonio che si è concluso in tragedia a Torre di Mosto

Forse è stato a causa della nebbia, complice la notte, che un matrimonio si è trasformato in tragedia.

A perdere la vita, all’esterno della villa dove si stava festeggiando un evento molto atteso dalla famiglia e dagli amici, come quello che ha unito a nozze Claudia Zakor e Sandro Mariuzzo, è la sorella della sposa, Mercedes Vivien, ungherese di 23 anni, giunta dal Belgio per partecipare alla lieta cerimonia.

La disgrazia è avvenuta sabato sera quando la nebbia si è fatta densa sulle strade nere e lucide di umidità.

Difficile ricostruire con esattezza i fatti. Di certo Mercedes è uscita dalla villa, forse per fumare, forse per respirare un po’ d’aria. Forse per telefonare. Non poteva sapere che la morte l’avrebbe colta e oltraggiata proprio lì fuori del giardino che circonda Villa O’Hara di Staffolo, rinomato ristorante scelto e qualificato per ospitare eventi importanti.

Non poteva sapere, Mercedes, che una Jeep Renegade l’avrebbe investita e che la sua vita sarebbe finita così, con i suoi vent’anni, in una notte di nebbia.

Suppongono, i vigili del fuoco, i carabinieri intervenuti, alla luce della ricostruzione dei fatti, che il conducente non si sia accorto della presenza di Mercedes, mentre stava percorrendo la strada che da Stretti di Eraclea, porta a Torre di Mosto.

Non l’ha vista, la giovane donna, la nebbia ha coperto ogni contorno, al punto che l’impatto ha fatto catapultare il corpo della sventurata nell’opposta corsia stradale.

E ancora qui e purtroppo è sopraggiunta una Opel a spezzare la nebbia e a infierire definitivamente sul corpo di Mercedes.

Si è spenta così fra le lacrime della sorella, del cognato e dei partecipanti alle nozze una giornata che ha mostrato l’assurdo che il destino talvolta ci impone mescolando la vita con la morte, la gioia con il dolore.

Una morte sull’asfalto. Una vittima della strada, della notte, della nebbia?

L’Arma dei carabinieri di Portogruaro ora indaga su questa disgrazia per cercare di escludere altri fatti o circostanze che avrebbero indotto Mercedes a uscire dalla villa.

Per il momento il tempo si è fermato definitivamente nell’abbraccio straziante della sposa che ha avvolto il corpo della sorella, proprio lì, sull’asfalto nero e lucido, dove si è fermato il viaggio di una giovane vita che dall’Ungheria si era trasferita a Bruxelles, che aveva tanti sogni e speranze in testa, da vivere finalmente accanto alla sorella.